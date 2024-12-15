Задолженность ростовского «Кредит-Экспресс» продают за 18 млн рублей

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Дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс» продают с молотка почти за 18 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили право требования на долговые обязательства одного физического лица. Покупатель получит возможность взыскать с него порядка 20 миллионов рублей.Если предложение никого не заинтересует, его снова могут выставить на торги, но уже за меньшую сумму.Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.