Дебиторскую задолженность ростовского банка «Кредит-Экспресс» выставили на торги

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Дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс» продают с молотка за 1,3 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказался один лот с правом требования на долговые обязательства одного физического лица. Покупатель получит возможность взыскать с него более двух миллионов рублей.Если предложение никого не заинтересует, его снова выставят на торги, но уже за меньшую сумму.Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. В 2018 году кредитная организация начала процесс банкротства.