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Дебиторскую задолженность ростовского «Кредит-Экспресс» снова выставили на торги

Дебиторскую задолженность ростовского «Кредит-Экспресс» снова выставили на торги
Дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс» продают с молотка за 1,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукционе оказался один лот с правом требования на долговые обязательства одного физического лица. Покупатель получит возможность взыскать с него 1,6 миллиона рублей.

Если предложение никого не заинтересует, его снова выставят на торги, но уже за меньшую сумму.

Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.
Фото: Яндекс. Карты
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