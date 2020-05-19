Задержанного главу Азова поместили в СИЗО

Главе администрации Азова избрали меру пресечения. Решение вынесли на заседании Ленинского районного суда Ростова-на-Дону 20 мая. Владимир Ращупкин проведёт в следственном изоляторе ближайшие два месяца.Напомним, по версии следствия, в 2018 году чиновник издал постановление о передаче в собственность физическому лицу земельного участка площадью 17 гектаров. Передача осуществлялась незаконно, из-за чего на предоставленной территории появились новые земельные участки. Их стали продавать, в их границах начали вырубать деревья и строить дома. Таким образом, администрация лишилась прав на землю и уже не могла ею управлять. В отношении Ращупкина возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.