Глава Азова подозревается в незаконной передаче муниципальной земли

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подозревается в незаконной передаче муниципальной земли. Об этом сообщили в донском следственном управлении 19 мая.По версии следствия, в 2018 году глава издал постановление о передаче в собственность физическому лицу земельного участка площадью 17 гектаров.Таким образом, мэрия лишилась прав на эту землю и, как следствие, возможности ею управлять и распоряжаться.В отношении Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Высокопоставленный чиновник пока не задержан.