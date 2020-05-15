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Глава Азова подозревается в незаконной передаче муниципальной земли

Глава Азова подозревается в незаконной передаче муниципальной земли
Глава администрации Азова Владимир Ращупкин подозревается в незаконной передаче муниципальной земли. Об этом сообщили в донском следственном управлении 19 мая.

По версии следствия, в 2018 году глава издал постановление о передаче в собственность физическому лицу земельного участка площадью 17 гектаров.
- Незаконное предоставление земли администрацией Азова повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов, вырубку деревьев, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Таким образом, мэрия лишилась прав на эту землю и, как следствие, возможности ею управлять и распоряжаться.

В отношении Владимира Ращупкина возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Высокопоставленный чиновник пока не задержан.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавила Галина Гагалаева.

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