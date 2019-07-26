В Новочеркасске сотрудник колонии пронёс заключенным телефоны и аккумулятор



В Новочеркасске в отношении сотрудника колонии № 14 возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, подозреваемый пронёс на режимную территорию ИК № 14 два мобильных телефона, защитное стекло и аккумулятор для передачи двум осужденным.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.