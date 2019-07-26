Авторизация

Регистрация


  • USD 63.13
  • EUR 70.31
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Новочеркасске сотрудник колонии пронёс заключенным телефоны и аккумулятор


В Новочеркасске в отношении сотрудника колонии № 14 возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемый пронёс на режимную территорию ИК № 14 два мобильных телефона, защитное стекло и аккумулятор для передачи двум осужденным.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.