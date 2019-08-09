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На Дону в отношении начальника изолятора, откуда сбежал подозреваемый, возбуждено уголовное дело

На Дону в отношении начальника изолятора, откуда сбежал подозреваемый, возбуждено уголовное дело
В отношении начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району возбуждено уголовное дело. Александр Коршиков обвиняется в превышении должностных полномочий.

Причиной возбуждения уголовного дела стал побег задержанного из изолятора. Из-под стражи 9 августа сбежал 25-летний подозреваемый в убийстве. В камеру он пронёс с собой ножовочное полотно по металлу, с помощью которого подпилил решётку и совершил побег.
- Начальник ИВС ОМВД России по Миллеровскому району не проверил полученную информацию о нахождении у арестованного предмета, запрещенного к хранению у обвиняемых и подозреваемых, а также информацию о подготовке к побегу, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей, личный обыск, а также предоставил возможность последнему пользоваться средствами мобильной связи.

Сбежавшего задержали 10 августа на территории Миллеровского района. В отношении него возбуждено уголовное дело «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавила Галина Гагалаева. - Решается вопрос об избрании в отношении начальника ИВС меры пресечения в виде заключения под стражу.

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