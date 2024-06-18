Арестован бывший заместитель главы администрации Батайска Владимир Горелкин

Фото: администрация Батайска

Бывший заместитель главы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству Владимир Горелкин арестован. Его подозревают в превышении должностных полномочий.По версии следствия, бывший чиновник может быть причастен к уголовному делу о махинациях при строительстве школы № 15 в Батайске в 2023 году. Предполагается, что он склонял предпринимателей к перечислению денег на счёт строительной компании. Взамен Горелкин обещал положительное заключение по землепользованию и застройке Батайска на публичных слушаниях.В отношении Владимира Горелкина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.В УФСБ по Ростовской области сообщили, что подозреваемый задержан и помещён под стражу по решению суда.