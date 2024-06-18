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Арестован бывший заместитель главы администрации Батайска Владимир Горелкин

Арестован бывший заместитель главы администрации Батайска Владимир Горелкин
Бывший заместитель главы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству Владимир Горелкин арестован. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, бывший чиновник может быть причастен к уголовному делу о махинациях при строительстве школы № 15 в Батайске в 2023 году. Предполагается, что он склонял предпринимателей к перечислению денег на счёт строительной компании. Взамен Горелкин обещал положительное заключение по землепользованию и застройке Батайска на публичных слушаниях.

В отношении Владимира Горелкина было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В УФСБ по Ростовской области сообщили, что подозреваемый задержан и помещён под стражу по решению суда.
Фото: администрация Батайска
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