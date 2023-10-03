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Замглавы администрации Батайска по территориальному развитию покинул пост

Замглавы администрации Батайска по территориальному развитию покинул пост
Заместитель главы администрации по территориальному развитию и строительству Батайска Владимир Горелкин покинул пост. В администрации города сообщили, что заявление об увольнении чиновник написал по собственному желанию.

Горелкин проработал три года. Он руководил комитетом по управлению имуществом города Батайска, а также управления по архитектуре и градостроительству города.

С 2006 по 2009 годы Владимир Горелкин был главным архитектором Батайска, а с 2012-го получил должность начальника управления территориального развития и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Добавим, что незадолго до Горелкина свой пост покинула его коллега – замглавы администрации по социальным вопросам Наталья Кузьменко.
Фото: администрация Батайска.
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