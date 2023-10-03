Замглавы администрации Батайска по территориальному развитию покинул пост

Фото: администрация Батайска.

Заместитель главы администрации по территориальному развитию и строительству Батайска Владимир Горелкин покинул пост. В администрации города сообщили, что заявление об увольнении чиновник написал по собственному желанию.Горелкин проработал три года. Он руководил комитетом по управлению имуществом города Батайска, а также управления по архитектуре и градостроительству города.С 2006 по 2009 годы Владимир Горелкин был главным архитектором Батайска, а с 2012-го получил должность начальника управления территориального развития и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.Добавим, что незадолго до Горелкина свой пост покинула его коллега – замглавы администрации по социальным вопросам Наталья Кузьменко.