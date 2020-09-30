За сутки в Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 118 человек

Еще 118 человек одолели коронавирус в донской столице. О данных на 2 октября сообщает городская администрация.За весь период пандемии в Ростове-на-Дону опасный вирус подхватили 9 437 человек. Из них большая часть – 7 733 заболевших уже выздоровелиНа стационарном лечении сейчас находится 748 пациентов. Из них 390 пребывает в «Городской больнице №1». Еще 358 инфицированных пытаются побороть болезнь в «Городской больнице №20».Ситуация с COVID-19 в Ростове за последнее время ухудшилась. Только за последние сутки инфекцию выявили у 98 человек. Жертвами заболевания за весь период стали 239 пациентов.