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В Ростове за весь период пандемии от коронавируса выздоровели 6 142 человека

В Ростове за весь период пандемии от коронавируса выздоровели 6 142 человека
С начала пандемии в Ростове-на-Дону коронавирус одолели 6 142 человека. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

По состоянию на 10 сентября за минувшие сутки от COVID-19 вылечились 58 пациента. В большинстве случаев опасный вирус протекает у людей в легкой форме, с признаками ОРВИ или вообще бессимптомно.

На стационарном лечении сейчас находятся 566 пациентов. Большинство из них — 293 человека — пребывают в городской больнице № 20, 273 — в городской больнице № 1.

Всего в Ростове коронавирус подхватили 7 366 человек. Скончались от COVID-19 уже 155 пациентов.

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