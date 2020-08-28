В Ростове-на-Дону от COVID-19 вылечились еще 49 человек

Еще 49 жителей Ростова-на-Дону, зараженные вирусом COVID-19, выздоровели. О данных на 1 сентября сообщили в администрации донской столицы.За весь период пандемии от коронавируса вылечились 5 773 человека. Они составляют большую часть всех заразившихся — 6 725 инфицированных.Сейчас стационарное лечение получают 466 пациентов. Большинство из них — 237 человек — находятся в городской больнице № 1 имени Семашко, а 229 — в городской больнице № 20.В Ростове за минувшие сутки 60 человек подхватили опасный вирус. Умерли от COVID-19 с начала пандемии уже 137 пациентов.