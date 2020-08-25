За минувшие сутки в Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 75 жителей

В Ростове-на-Дону за последние сутки от коронавируса вылечились 75 человек. Об этом сообщает городская администрация.По данным на 27 августа, COVID-19 за весь период одолели 5 554 жителя донской столицы. Таким образом, большинство из заразившихся (6 435 человек) уже выздоровели.На стационарном лечении пребывают 450 пациентов. Большая часть из них — 229 человек — находятся в городской больнице № 1, еще 221 инфицированный — в городской больнице № 20.Распространение опасного вируса в Ростове продолжается. Только за прошедшие 24 часа выявили 68 инфицированных. Жертвами коронавируса стали 126 пациентов.