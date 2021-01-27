За сутки коронавирусом заразились 377 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 62 945 человек. Из них 377 заболели за сутки с 28 по 29 января.Большую часть новых зараженных составили люди от 46 до 65 лет - 156 человек, или 41,4%. На втором месте по числу инфицированных оказалась молодежь от 18 до 45 лет (97 человек, или 25,7%). Вирус выявили у сотни пенсионеров: пациентами с COVID-19 стали 79 человек от 66 до 79 лет (20,9%) и 21 пожилой дончанин старше 80 лет (5,6%). Коронавирус не обошел стороной и детей. Борьбу с инфекцией начали 24 несовершеннолетних, что составляет 6,4%.По информации регионального правительства, увеличилось и количество смертей. За минувшие сутки от вируса скончались 20 пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии COVID-19 забрал жизни 2 606 человек. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.