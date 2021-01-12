За сутки в Ростовской области у 392 человек выявили коронавирус

В Ростовской области с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 57 130 человек. Из них 392 заболели за сутки с 13 по 14 января.Большинство новых заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет (132 человека, или 33,7%). На втором месте по количеству зараженных - молодежь от 18 до 45 лет (130 человек, или 33,2%). Диагноз подтвердился у 86 пенсионеров от 66 до 79 (21,9%) и у 31 пожилого жителя донского региона (7,9%). Коронавирус не обошел стороной даже детей. Специалисты выявили 13 случаев инфицирования среди несовершеннолетних (3,3%).Увеличилось и количество смертей от опасного вируса. За прошедшие 24 часа в области скончались 19 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 2 293 пациентов. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.