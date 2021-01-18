Диагноз коронавирус подтвердился еще у 388 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 подхватили 59 488 человек. Из них 388 заразились за сутки с 19 по 20 января.Большую часть новых инфицированных составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 152 человека. Немного меньше случаев заболевания медики зафиксировали у молодежи от 18 до 45 лет (120 человек). Пациентами с коронавирусом стали 27 пожилых дончан старше 80 лет и 71 пенсионер от 66 до 79 лет. Диагноз подтвердился и у детей. За прошедшие 24 часа опасным вирусом заболели 18 несовершеннолетних.Увеличилось и количество смертей от новой инфекции. По информации регионального правительства, за минувшие сутки скончались 27 пациентов ковидных госпиталей. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 2 397 человек.