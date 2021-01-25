За сутки коронавирус подхватили 379 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заразились 62 193 человека. Из них 379 стали пациентами с COVID-19 за сутки с 26 по 27 января.Большинство новых зараженных — люди от 46 до 65 лет (146 человек, или 38,5%). Инфекцию подхватили 99 молодых дончан от 18 до 45 лет (26,1%) и 91 пенсионер от 66 до 79 лет (24%). Среди пожилых дончан старше 80 лет заболели 26 человек (6,9%). Также диагноз подтвердился у 17 несовершеннолетних, или 4,5%.Увеличилось и количество смертей. За период пандемии скончались 2 562 пациента ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.