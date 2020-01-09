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Житель Ростовской области умер на автомойке самообслуживания

Житель Ростовской области умер на автомойке самообслуживания
В Ростовской области мужчина скончался на автомойке самообслуживания. Трагический случай произошёл в городе Гуково 14 января.

По данным источника, 53-летнему мужчине внезапно стало плохо, когда он мыл машину. Он упал на бетон и больше не вставал. Очевидцы вызвали «скорую», но прибывшие медики уже ничем не могли помочь гуковчанину. Смерть наступила мгновенно.
- По факту смерти жителя Гуково проводится проверка, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева, - устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник добавил, что смерть мужчины, по предварительной информации, наступила из-за ишемической болезни сердца.

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