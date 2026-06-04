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За незаконную свалку стройотходов в Азове собственник заплатит более 1,2 млн рублей

За незаконную свалку стройотходов в Азове собственник заплатит более 1,2 млн рублей
Собственник земельного участка в Азове будет вынужден возместить более 1,2 миллиона рублей за образование на своей земле крупной свалки строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В марте 2024 года инспекторы ведомства обнаружили на территории участка площадью 1559 квадратных метров значительное количество строительных отходов, в том числе бой бетонных изделий, а также лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий.

Размер ущерба, причиненного почвам в результате образования свалки, превысил один миллион рублей. Росприроднадзор направил владельцу участка требование о добровольном возмещении вреда. Однако, поскольку требование было проигнорировано, природоохранное ведомство обратилось с иском в суд.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил требования Росприроднадзора и обязал собственника возместить причиненный почвам ущерб в полном объеме.

Стоит отметить, что это не единичный случай. Буквально накануне сообщалось о похожем прецеденте в Зимовниковском районе. Там жителя обязали выплатить более полумиллиона рублей за вред, нанесенный почвам, в которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации веществ 1-го и 2-го классов опасности.
Фото: Росприроднадзор Ростовской области
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