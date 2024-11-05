В Ростове суд отклонил требование Росприроднадзора о возмещении ущерба за загрязнение Дона

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В Ростове-на-Дону арбитражный суд отклонил иск Росприроднадзора по делу о загрязнении акватории реки Дон. Решение по данному делу размещено в судебной карточке на сайте суда.Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 31,3 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного акватории реки Дон.Претензии были предъявлены к Азовскому заводу строительных материалов. В июле 2023 года при погрузке зерновых грузов на причале № 32 сотрудники предприятия допустили загрязнение реки Дон зерновой пылью и шелухой.В ходе судебного разбирательства были проведены проверки. Было установлено, что Азовский завод строительных материалов не проводил уборку в установленные сроки.Однако при оценке доказательств, представленных истцом, суд пришёл к выводу, что контрольные мероприятия проводились с нарушением законодательства. В связи с этим было принято решение отклонить иск Росприроднадзора.