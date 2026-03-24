Суд обязал ростовскую компанию возместить ущерб, нанесенный почве
Суд обязал ростовскую компанию возместить ущерб, нанесенный почве. Речь идет о судебном разбирательстве Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к «Фонд «Экология-Дона». Арбитражный суд Республики Калмыкия поддержал требования ведомства. Компанию обязали возместить причиненный почвам вред на сумму свыше 285,6 млн рублей.

В конце 2024 года в Аксайском районе провели обследование территории. Выяснилось, что при очистке русла балки Темерник (также известной как Камышеваха) произошло загрязнение почвы отходами. Площадь загрязнённого участка превысила 4,6 тысячи квадратных метров.

Компания отказалась добровольно компенсировать ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Арбитражный суд Республики удовлетворил требования Службы в полном объеме.
Фото: Росприроднадзор
