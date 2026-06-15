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В Ростове 89-летняя пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки

В Ростове 89-летняя пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки
В Ростове пенсионерка выпала из окна многоэтажного дома в Советском районе. Происшествие случилось днем 15 июня.

Возле дома №12Б на улице 339-й Стрелковой Дивизии прохожие заметили пожилую женщину, лежащую на асфальте. Люди подбежали к ней, чтобы проверить состояние, и вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки.

Как сообщил редакции DonDay собственный источник, погибшей было 89 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото: Соцсети
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