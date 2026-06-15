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На Дону объявили штормовое предупреждение до 17 июня

На Дону объявили штормовое предупреждение до 17 июня
В Ростовской области до 17 июня будет действовать штормовое предупреждение. Информацию об этом опубликовало ГУ МЧС по региону.

Ухудшение погоды ожидается 15 и 16 июня. Также непогода сохранится ночью и утром 17 июня. Местами по области возможны сильные осадки, грозы, град и порывистый ветер до 20-22 метров в секунду.

Из-за непогоды в регионе может вырасти риск ЧС. Возможны обрывы линий связи и электропередачи, перебои в работе транспорта, коммунальных и дорожных служб. Также не исключены нарушения в работе систем жизнеобеспечения, дренажно-коллекторных и ливневых систем. В низинах может скапливаться вода.

Жителей просят соблюдать осторожность. Во время непогоды не стоит находиться рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными конструкциями и витринами.
Фото: Дондей
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