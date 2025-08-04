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В Ростовской области суд обязал владельцев незаконной свалки в Батайске выплатить 2,5 млрд

В Ростовской области суд обязал владельцев незаконной свалки в Батайске выплатить 2,5 млрд

В Ростовской области судебное разбирательство завершилось обязательством для владельцев нелегального полигона твердых отходов в Батайске выплатить 2,5 миллиарда рублей в качестве компенсации за нанесенный экологический ущерб. Информацию предоставили в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Речь идет об обширной свалке, расположенной в районе выезда из Батайска в сторону Ростова через СЖМ. Жители Батайска на протяжении около года сообщали о грузовиках, свозящих мусор на данную территорию, после чего отходы разравнивались.

В марте 2024 года специалисты Росприроднадзора провели инспекцию указанного места. В ходе проверки была выявлена незаконная свалка, занимающая площадь более 41 тысячи квадратных метров, с общим объемом отходов, превышающим 36 тысяч кубических метров. Дополнительные лабораторные исследования почвы показали превышение допустимых концентраций нефтепродуктов.

Так как владельцы земельного участка отказались добровольно компенсировать ущерб, надзорное ведомство обратилось с иском в судебные органы. Попытки ответчиков оспорить результаты экспертизы и доказать свою непричастность не принесли желаемого результата.

В результате судебного решения владельцы участка обязаны выплатить 2,5 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде.
Фото: Южное межрегиональное управления Росприроднадзора
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