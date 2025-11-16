Новости
В Ростовской области частный дом сгорел из-за неисправной электропроводки

В Ростовской области из-за неисправной электропроводки сгорел частный дом. Происшествие случилось 12 ноября в поселке Белозерном.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на улице Речной. В этот момент дома находилась семья с детьми. После ужина женщина услышала в одной из комнат треск и почувствовала запах гари. Когда она открыла дверь, то обнаружила, что потолок горит. Искры быстро перекинулись на диван.

К счастью, женщина позвонила в МЧС и вывела детей.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
