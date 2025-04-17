За дезертирство осудили контрактника, проходившего службу в Ростовской области

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Магнитогорский гарнизонный военный суд 16 апреля вынес приговор контрактнику, проходившему службу в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Мужчина заболел и, решив, что у него есть основания для увольнения с военной службы, 13 августа 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Ростовской области. О его местонахождении не было известно в течение пяти месяцев. Все это время он находился с семьей в Челябинской области.Правоохранительные органы узнали о местонахождении военного только в январе 2025 года. Они передали его военному коменданту. Военный был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Самовольное оставление части или места службы». Кроме того, судебное следствие установило, что он совершил это деяние в период испытательного срока, который был установлен приговором Агаповского районного суда от 20 декабря 2019 года. В том приговоре он был осужден к лишению свободы условно.В совокупности контрактнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.