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Новочеркасский суд вынес приговор военному за побег со службы

Новочеркасский суд вынес приговор военному за побег со службы
В Ростовской области осудили военного за самовольное оставление места службы. Об этом пишет издание DonDay.

В марте 2024 года Всеволод Юров находился в командировке. В конце месяца он решил уехать домой, в Каменский район. Около четырех месяцев мужчина был предоставлен сам себе. Вечером 2 августа к нему прибыла группа розыска.

Контрактника отправили в его воинскую часть для разбирательств. Там выяснилось, что уважительных причин для оставления службы у Всеволода не было.

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу 20 февраля.
Фото: Ростов. Ру
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