Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Взлетную полосу из Ростовской области выставили на аукцион за 1,1 млн рублей

Взлетную полосу из Ростовской области выставили на аукцион за 1,1 млн рублей

В Ростовской области выставлена на продажу через аукцион полоса для взлета и посадки самолетов, оцененная в 1,1 миллиона рублей. Информация о проведении торгов размещена на специализированной электронной площадке ГИС-Торги.

Прием заявок от желающих участвовать в аукционе продлится до 11 октября. Итоги будут подведены и обнародованы спустя пять дней после окончания периода подачи заявок.

Объектом аукциона выступают взлетно-посадочная полоса и земельный участок, находящиеся в Милютинском районе. Отмечается, что указанная собственность является муниципальной. Стартовая стоимость торгов определена в один миллион рублей.
Фото: ГИС Торги
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.