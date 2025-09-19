Взлетную полосу из Ростовской области выставили на аукцион за 1,1 млн рублей

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области выставлена на продажу через аукцион полоса для взлета и посадки самолетов, оцененная в 1,1 миллиона рублей. Информация о проведении торгов размещена на специализированной электронной площадке ГИС-Торги.Прием заявок от желающих участвовать в аукционе продлится до 11 октября. Итоги будут подведены и обнародованы спустя пять дней после окончания периода подачи заявок.Объектом аукциона выступают взлетно-посадочная полоса и земельный участок, находящиеся в Милютинском районе. Отмечается, что указанная собственность является муниципальной. Стартовая стоимость торгов определена в один миллион рублей.