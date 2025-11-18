Дети погибли в ДТП: в Ростове осудили мать, уснувшую за рулем

Фото: Donday

В Ростове вынесли приговор матери, погубившей жизни своих детей за рулем авто. Данные о приговоре обнародовал Ростовский областной суд.Напомним, что трагедия произошла 21 августа 2024 года в Тацинском районе. Алена Б. вместе с 12-летним сыном и 10-летней дочерью направлялась на отдых к Черному морю. На 269-м километре автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск уставшую после долгой дороги женщину пересилил сон.Неуправляемый Suzuki семьи съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Дети от полученных травм скончались на месте, сама виновница аварии серьезно не пострадала.Белокалитвинский городской суд признал Алену Б. виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.Адвокат осужденной подал апелляцию, настаивая на смягчении приговора. В жалобе он указывал на чистую биографию подзащитной, ее активную жизненную позицию, положительные характеристики, а также на то, что она ухаживала за престарелой бабушкой. Защита подчеркивала, что моральные страдания потерявшей детей женщины уже являются пожизненным наказанием, и просила применить условный срок.Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения этих требований и оставил приговор в силе.