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Высокий уровень ультрафиолетовых лучей накроет Ростовскую область

Высокий уровень ультрафиолетовых лучей накроет Ростовскую область

Высокий уровень ультрафиолетовых лучей накроет Ростовскую область. Об этом сообщили синоптики Гисметео.

В Ростове-на-Дону установилась испепеляющая жара. Помимо высоких температурных показателей, опасность представляет повышенная солнечная радиация из-за избыточного ультрафиолета.

По данным метеорологической службы, 9 июля прогнозируется крайне высокий уровень УФ-индекса, достигающий отметки девять единиц.

Стоит отметить, что индекс радиации в пределах 8-10 единиц считается крайне рискованным. Подверженность столь интенсивному излучению ощутимо повышает риск получения солнечных ожогов.

Ростовчанам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в промежуток времени с 8 до 17 часов.
Фото: Соцсети
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