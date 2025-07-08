Высокий уровень ультрафиолетовых лучей накроет Ростовскую область
Высокий уровень ультрафиолетовых лучей накроет Ростовскую область. Об этом сообщили синоптики Гисметео.
В Ростове-на-Дону установилась испепеляющая жара. Помимо высоких температурных показателей, опасность представляет повышенная солнечная радиация из-за избыточного ультрафиолета.
По данным метеорологической службы, 9 июля прогнозируется крайне высокий уровень УФ-индекса, достигающий отметки девять единиц.
Стоит отметить, что индекс радиации в пределах 8-10 единиц считается крайне рискованным. Подверженность столь интенсивному излучению ощутимо повышает риск получения солнечных ожогов.
Ростовчанам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в промежуток времени с 8 до 17 часов.