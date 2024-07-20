Ростовскую область снова накроет сильная жара 20 июля

Фото: DonDay

Ростовскую область снова накроет сильная жара, сообщают представители ГУ МЧС региона 20 июля.По данным службы, во второй половине дня в южных и юго-восточных частях области температура воздуха может достигнуть +40…+42 градуса. В это время специалисты рекомендуют избегать выхода на улицу и дальних поездок. Если всё же необходимо покинуть дом, не забудьте взять с собой головной убор и питьевую воду.Отметим, что в Ростовской области аномальные температуры фиксируются уже более недели. Местные жители активно делятся фотографиями своих термометров, на которых иногда бывает до +60 градусов.