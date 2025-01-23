Ростовскую область накроет магнитная буря 25 января

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Ростовскую область настигнет мощная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Последствия солнечной активности начнутся в полночь 25 января. Наибольшая сила бури будет ощущаться до 12:00. После этого интенсивность начнет снижаться. К 18:00 явление полностью исчезнет.Важно отметить, что в этот день сила воздействия может достичь 6 баллов (уровень G2) - среднее влияние. Люди, чувствительные к погодным условиям, могут испытывать дискомфорт.В этот период рекомендуется воздержаться от курения, употребления алкоголя и вредной пищи. Вместо этого стоит больше времени проводить на свежем воздухе и питаться лёгкими продуктами.