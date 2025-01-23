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Ростовскую область накроет магнитная буря 25 января

Ростовскую область накроет магнитная буря 25 января
Ростовскую область настигнет мощная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Последствия солнечной активности начнутся в полночь 25 января. Наибольшая сила бури будет ощущаться до 12:00. После этого интенсивность начнет снижаться. К 18:00 явление полностью исчезнет.

Важно отметить, что в этот день сила воздействия может достичь 6 баллов (уровень G2) - среднее влияние. Люди, чувствительные к погодным условиям, могут испытывать дискомфорт.

В этот период рекомендуется воздержаться от курения, употребления алкоголя и вредной пищи. Вместо этого стоит больше времени проводить на свежем воздухе и питаться лёгкими продуктами.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии
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