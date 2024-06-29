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В Ростовскую область на новой рабочей неделе придет жара до +36 градусов

В Ростовскую область на новой рабочей неделе придет жара до +36 градусов
На Ростовскую область в начале новой рабочей недели придет жара. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.

По данным специалистов, жара придет в донскую столицу уже в понедельник 1 июля. Температура воздуха ночью поднимется до +17…+22 градусов, местами до +13. Однако днем столбики термометров достигнут +28…+33 градусов, а по югу до +36 градусов.

Кроме того, высоким будет УФ-индекс. От солнца специалисты рекомендуют защищаться с 09:00 до 17:00. Мощность излучения достигнет восьми баллов (очень высокий).

В этот период следует надеть головной убор, а также укрыть тело от солнечных лучей. Чтобы не обгореть, важно использовать SPF-крема.
Фото: Rostov.ru
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