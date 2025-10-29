Высокий доход стал роскошью для жителей Ростова

Фото: Rostov.ru.

В Ростове жители города считают, что в мегаполисе мало работы с хорошим заработком. Такие данные следуют из исследования портала Superjob.Специалисты провели исследование, в котором попросили респондетов оценить доступность работы с хорошим заработком по 5-балльной шкале.Так, жители Ростова оценили доступность работы в среднем в 2,38 балла из 5. При этом в 2024 году средний балл составил 2,55.Среди других городов России максимальные средние баллы зафиксированы в Москве (2,92), Казани (2,69) и Санкт-Петербурге (2,64). А самые минимальные - в Волгограде (2,18), Омске (2,2) и Самаре (2,36).При этом, по данным портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата в Ростове составляет 95 966 тысяч рублей. Однако такие расчеты не совсем соответствуют действительности. Ведь средняя зарплата - это сумма зарплаты директора и уборщицы. Если первый получает 100 тысяч, а вторая - 20, то в среднем каждый из них получает по 60 тысяч рублей, что не является таковым.Также на сайтах по поиску работы идет спрос на рабочие специальности. В 2025 году в Ростове самыми востребованными профессиями оказались менеджер, водитель, продавец-кассир, инженер и курьер.А самыми высокооплачиваемыми профессиями стали водитель-дальнобойщик (около 237 тысяч), курьеры (169 тысяч рублей), арматурщик (145 тысяч рублей) и токарь (140 тысяч рублей в месяц).