Впервые за 25 лет в драмтеатре Шахт сменился директор
Впервые за 25 лет в Шахтинском драматическом театре сменился директор. Последний рабочий день Юрия Везарко состоялся 27 октября.
При разговоре с редакцией «КВУ» бывший директор сообщил, что уход с должности у него был не по собственной воле.
Для мужчины новость стала неожиданностью. Он не успел еще построить планы на будущее.
Его должность занял Игорь Тавровский. До этого он возглавлял музыкальную часть Новочеркасского театра. К своим обязанностям он приступил 28 октября.
Игорь Тавровский - выпускник Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, а также лауреат международного конкурса Галины Вишневской в Москве. Последние несколько лет он занимал пост заведующего музыкальной частью Казачьего драматического театра в Ростовской области, известного как Донской театр драмы и комедии Комиссаржевской.