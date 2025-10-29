Впервые за 25 лет в драмтеатре Шахт сменился директор

— Мой контракт не был продлен. Эта новость была как обухом по голове. Ведь я 25 лет работал и старался, — сказал Юрий Везарко.



Фото: Соцсети

Впервые за 25 лет в Шахтинском драматическом театре сменился директор. Последний рабочий день Юрия Везарко состоялся 27 октября.При разговоре с редакцией «КВУ» бывший директор сообщил, что уход с должности у него был не по собственной воле.Для мужчины новость стала неожиданностью. Он не успел еще построить планы на будущее.Его должность занял Игорь Тавровский. До этого он возглавлял музыкальную часть Новочеркасского театра. К своим обязанностям он приступил 28 октября.Игорь Тавровский - выпускник Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, а также лауреат международного конкурса Галины Вишневской в Москве. Последние несколько лет он занимал пост заведующего музыкальной частью Казачьего драматического театра в Ростовской области, известного как Донской театр драмы и комедии Комиссаржевской.