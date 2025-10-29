Ростовское УФАС и строительная организация обжаловали вердикт о занесении в список РНП

Фото: Южный окружной военный суд

Решение о внесении строительной организации в перечень неблагонадежных исполнителей стало причиной апелляции со стороны как самой компании, так и Ростовского управления Федеральной антимонопольной службы. В основе разногласий – заключенный между ООО «Строительная фирма "Стимул"» и муниципальным учреждением «Департамент строительства» города Волгодонска государственный контракт. Соответствующая информация размещена на официальном сайте антимонопольного ведомства.Упомянутый контракт подразумевал проведение работ по облагораживанию пешеходной зоны вблизи сквера «Дружба» на сумму, превышающую 167 миллионов рублей. Завершение строительства планировалось к концу октября предыдущего года.Однако, в ходе реализации проекта заказчик принял решение о замене труб на данном участке, что привело к переносу сроков завершения работ на середину августа. Тем не менее к наступлению ноября работы все еще не были закончены. Ввиду возникших обстоятельств строительная организация в одностороннем порядке прекратила действие контракта, мотивируя это невозможностью соблюдения первоначальных сроков.Такое решение не устроило заказчика, и он инициировал обращение в Ростовское УФАС с требованием о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков.Однако, антимонопольная служба отклонила запрос МКУ «Департамент строительства» Волгодонска, аргументируя это тем, что подрядчиком были предприняты все необходимые меры для своевременного выполнения обязательств по контракту.После чего последовало разбирательство в суде. В конечном итоге Арбитражным судом Ростовской области в конце октября было подтверждена правомерность решения Ростовского УФАС об отказе во внесении в данный реестр.