Дело о перестрелке в Орловском районе продолжает рассматривать Ростовский суд

Фото: Ростов ру.

В Ростовском областном суде продолжается рассмотрение дела о жуткой перестрелке в Орловском районе. На скамье подсудимых находятся Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев и Сулим Мусаев.Страшная история произошла 22 октября 2019 года в хуторе Чернозубове в Орловском районе. Две фермерские семьи – Дакишвили и Бациевы – не смогли поделить земельный пай. Они договорились о встрече, взяли с собой родственников, но, видимо, мирное решение проблемы и не планировалось, потому что все взяли оружие. К сожалению, переговоры не увенчались успехом – разгорелась стрельба. В результате трагедии погибли Зураб Дакишвили, Арби Бациев, его брат Идрис Бациев и Исмаил Бациев. Двое других участников получили ранения – Адлан Бациев и Балауди Хусиханов. Оставшиеся в живых скрылись на двух автомобилях. После инцидента всех участников задержали и предъявили им обвинения.Расследование этого уголовного дела длилось несколько лет. В мае 2023 года суд присяжных оправдал участников трагедии, но в августе того же года оправдательный приговор был отменен, и семейный клан снова предстал перед судом. На сегодняшний день решение так и не было вынесено. Многократно слушания приостанавливались, заседания отменялись и переносились.Сейчас на скамье подсудимых оказались три человека, еще в отношении троих уголовное преследование приостановлено из-за их участия в СВО.