- Я в абсолютном восторге! Юлианна — это блестящее сочетание ума и красоты. Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии, рождается особое электричество. Уверен, зрители почувствуют эту искру, - поделился впечатлениями Дмитрий Дибров.

Фото: Соцсети

Дмитрий Дибров впервые за два года появится на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Выход нового выпуска проанонсировали на 27 сентября.Впервые шоу стартовало еще 1 октября 1999 года. Оно называлось «О, счастливчик!». А его ведущим был Дмитрий Дибров. Формат телешоу представлял из себя викторину. По итогам игры победителю доставался денежный приз.Чуть позже шоу переименовали в «Кто хочет стать миллионером?». Его выпуск вышел 19 февраля 2001 года. С декабря 2008 года на место ведущего стал Дмитрий Дибров. А в апреле 2023 года эстафету приняла Юлианна Караулова.В субботу, 27 сентября, программа отметит свой юбилей. На тысячный выпуск пригласили уникального гостя – Дмитрия Диброва. Зрители гадают, какую роль он сыграет в эфире и как сложится взаимодействие двух ведущих.