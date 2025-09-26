Дмитрий Дибров впервые за два года появится на шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Дмитрий Дибров впервые за два года появится на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Выход нового выпуска проанонсировали на 27 сентября.
Впервые шоу стартовало еще 1 октября 1999 года. Оно называлось «О, счастливчик!». А его ведущим был Дмитрий Дибров. Формат телешоу представлял из себя викторину. По итогам игры победителю доставался денежный приз.
Чуть позже шоу переименовали в «Кто хочет стать миллионером?». Его выпуск вышел 19 февраля 2001 года. С декабря 2008 года на место ведущего стал Дмитрий Дибров. А в апреле 2023 года эстафету приняла Юлианна Караулова.
В субботу, 27 сентября, программа отметит свой юбилей. На тысячный выпуск пригласили уникального гостя – Дмитрия Диброва. Зрители гадают, какую роль он сыграет в эфире и как сложится взаимодействие двух ведущих.