Теплоснабжающая компания из Азова опровергла информацию о долге энергетикам

Фото: соцсети главы города Азова Дмитрия Устименко

Ранее от СМИ поступила информация о том, что ООО «Азовтеплоэнерго» имеет задолженность перед поставщиками энергоресурсов. Но директор компании Денис Клюйков заявил, что эти слухи ложные. Вдобавок они наносят ущерб репутации предприятия.Как отметил Денис Клюйков, ООО «Азовтеплоэнерго» гарантирует своим клиентам и партнерам надежность и продолжит работу по обеспечению теплоснабжения в установленном порядке.В августе на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону глава компании информировал, что готовность жилого фонда города к отопительному сезону равна 75%. Значительная часть многоквартирных домов и все образовательные учреждения – в полной готовности.В 31 котельной уже выполнены планово-профилактические работы. Обследованы все 50,5 километра городских теплосетей.