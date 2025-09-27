Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Маяк в Мержаново достроят раньше намеченного срока

Маяк в Мержаново достроят раньше намеченного срока Маяк в Мержаново достроят раньше намеченного срока. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на директора парка.

Как рассказала представитель администрации парка Оксана Бузина, маяк уже будет готов на следующей неделе, к началу октября. Хотя ранее планировалось завершить строительные работы к зиме.

Благодаря ежедневной работе по возведению новой конструкции, местные жители еще успеют посетить обновленный маяк в последние теплые дни.

На данный момент уже готов фундамент, остались верхушка и застекление окон. Новый маяк будет в точности, как и тот, который уничтожил пожар. Однако в этот раз материалы будут прочнее и надежнее.

Крупный пожар, уничтоживший местную достопримечательность, произошел 30 августа. По предварительным данным, огонь с сухой растительности перекинулся на маяк из-за сильного ветра. Также стихия охватила и два декоративных домика.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.