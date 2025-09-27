Фото: соцсети

Маяк в Мержаново достроят раньше намеченного срока. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на директора парка.Как рассказала представитель администрации парка Оксана Бузина, маяк уже будет готов на следующей неделе, к началу октября. Хотя ранее планировалось завершить строительные работы к зиме.Благодаря ежедневной работе по возведению новой конструкции, местные жители еще успеют посетить обновленный маяк в последние теплые дни.На данный момент уже готов фундамент, остались верхушка и застекление окон. Новый маяк будет в точности, как и тот, который уничтожил пожар. Однако в этот раз материалы будут прочнее и надежнее.Крупный пожар, уничтоживший местную достопримечательность, произошел 30 августа. По предварительным данным, огонь с сухой растительности перекинулся на маяк из-за сильного ветра. Также стихия охватила и два декоративных домика.