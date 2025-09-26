Новости
В Ленинском районе Ростова восстанавливают крышу в доме, пострадавшем после атаки беспилотников в августе

В Ленинском районе донской столицы идут восстановительные работы в доме, который получил повреждения в результате атаки беспилотников. ЧП произошло в августе в переулке Халтуринском, д. 20/улица Московская, 29.
После случившегося специалисты провели обследование дома. Затем составили проектно-сметную документацию. После подрядная организация начала выполнение работ. Специалисты полностью заменят кровлю, перекрытия четвертого этажа и кирпичную кладку стен. В настоящее время строительная бригада работает с утра до вечера без выходных. На период проведения работ дом отключен от коммуникаций.

Ход работ проконтролировала глава Ленинского района Юлия Мищук.

- Необходимо перекрыть около 300 квадрантных метров кровли. С момента происшествия выполнена уже большая работа. На данный момент заменены окна, полностью демонтирована старая кровля, восстановлены кирпичные перегородки, сделана обрешетка, смонтирована стропильная система. Буквально еще несколько дней и контур кровли будет закрыт. Затем начнется монтаж профнастила. Строители закрывают крышу специальным материалом от осадков, - рассказала Юлия Мищук.

На время работ жителям предложили переехать в маневренный фонд. Некоторые собственники предложение приняли. Другие воспользовались альтернативными вариантами временного проживания.
Кроме того, жителям начали выплачивать выплаты: единовременная материальная помощь и компенсация за частичную или полную утрату имущества первой необходимости.

Заявления от граждан уже приняли. Большую часть выплат перечислили пострадавшим, оставшиеся суммы оформят по мере предоставления необходимых документов в установленном порядке.

В соседнем от пострадавшего доме на Московской,31 также идут работы. Дом пострадал от взрывной волны. Там частично заменят стропильную систему и настил кровли. Старт работ уже на следующей неделе.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
