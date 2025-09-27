Новости
В Ростовской области за сутки произошло 16 пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 10 техногенных пожаров. Согласно информации от областного главка МЧС, в результате оперативных действий был спасен один человек.

В донском регионе за 26 сентября произошло 16 случаев возгорания, включая шесть ландшафтных пожаров. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы 128 сотрудников МЧС и 32 единицы специальной техники.

Помимо этого, спасательные службы устранили последствия двух дорожно-транспортных происшествий. В ходе проведения аварийно-спасательных работ извлечен и спасен один человек.
Фото: МЧС РО
