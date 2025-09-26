Новости
На Дону планируют продать недостроенный пограничный пункт с ЛНР

В Ростовской области запланирована реализация через аукцион незавершенного строительством пограничного пункта с ЛНР. Информация об этом появилась на ресурсе Дом.PФ.

На торги будет выставлен имущественный комплекс, расположенный на границе Ростовской области и ЛНР, а именно – недостроенный автомобильный пункт пропуска Волошино. Стартовая стоимость объекта пока не установлена.

В состав лота включены 23 объекта недвижимости и два земельных участка. Суммарная площадь территории составляет 11,3 гектара. В настоящее время ведется подготовка необходимой документации для последующей реализации объектов через торги. Конкретная дата проведения торгов пока не определена. Однако на сайте указано, что аукцион должен состояться в четвертом квартале 2025 года.
Фото: Дом.РФ
