В Ростовской области режим ЧС из-за гибели урожая признали на федеральном уровне

Фото: DonDay

В Ростовской области ЧС из-за гибели урожая признали на федеральном уровне. Об этом сообщил глава региона на встрече с руководителями сельхозпредприятий в Цимлянском районе.По данным местных аграриев, из-за неблагоприятных погодных условий, заморозков и засухи, в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов – более 10 тысяч гектаров. Кроме того, наблюдается снижение урожайности – с 35 ц/га в 2024-м до 27 ц/га в этом году. Предприятия несут потери и обращаются с просьбой о поддержке.Губернатор сообщил о мерах, которые будут направлены для поддержки аграриев.- На заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения, - прокомментировал Юрий Слюсарь.