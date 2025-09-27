Новости
В Ростовской области режим ЧС из-за гибели урожая признали на федеральном уровне

В Ростовской области ЧС из-за гибели урожая признали на федеральном уровне. Об этом сообщил глава региона на встрече с руководителями сельхозпредприятий в Цимлянском районе.

По данным местных аграриев, из-за неблагоприятных погодных условий, заморозков и засухи, в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов – более 10 тысяч гектаров. Кроме того, наблюдается снижение урожайности – с 35 ц/га в 2024-м до 27 ц/га в этом году. Предприятия несут потери и обращаются с просьбой о поддержке.

Губернатор сообщил о мерах, которые будут направлены для поддержки аграриев.

- На заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации. Сейчас идет оформление этого решения, - прокомментировал Юрий Слюсарь.
