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За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели 14 тысяч человек

За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели 14 тысяч человек
Заболеваемость на 6% ниже, чем на прошлой неделе.

В Ростовской области увеличивается количество заболевших ОРВИ. Данные опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

С 6 по 12 ноября зарегистрировано 14 508 случаев заболевания ОРВИ. Причем половина из них – это дети до 14 лет. Несмотря на такое количество заболевших, это на 6% ниже, чем на прошлой неделе.

Для того чтобы не подхватить инфекцию, рекомендуется сделать прививку. На сегодняшний день в Ростовской области привито 45% от численности населения, что медики считают недостаточным.

Чтобы уменьшить риски подхватить заболевание, стоит использовать маски в общественных местах, тщательно мыть руки и укреплять иммунитет.
Фото: Ростов ру
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