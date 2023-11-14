За неделю в Ростовской области ОРВИ заболели 14 тысяч человек

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Заболеваемость на 6% ниже, чем на прошлой неделе.В Ростовской области увеличивается количество заболевших ОРВИ. Данные опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.С 6 по 12 ноября зарегистрировано 14 508 случаев заболевания ОРВИ. Причем половина из них – это дети до 14 лет. Несмотря на такое количество заболевших, это на 6% ниже, чем на прошлой неделе.Для того чтобы не подхватить инфекцию, рекомендуется сделать прививку. На сегодняшний день в Ростовской области привито 45% от численности населения, что медики считают недостаточным.Чтобы уменьшить риски подхватить заболевание, стоит использовать маски в общественных местах, тщательно мыть руки и укреплять иммунитет.