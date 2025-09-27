Фото: DonDay

В Ростовской области массированную атаку БПЛА отразили в шести районах. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.Дроны были зафиксированы и сбиты в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.По оперативным данным, пострадавших нет. Но в результате атаки произошло возгорание сухой растительности в Кашарском районе. Экстренные службы оперативно его потушили.Напомним, что в ночь на 26 сентября шесть районов донского региона атаковали БПЛА. Никто из людей не пострадал.