В Ростовской области массированную атаку БПЛА отразили в шести районах

В Ростовской области массированную атаку БПЛА отразили в шести районах. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были зафиксированы и сбиты в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

По оперативным данным, пострадавших нет. Но в результате атаки произошло возгорание сухой растительности в Кашарском районе. Экстренные службы оперативно его потушили.

Напомним, что в ночь на 26 сентября шесть районов донского региона атаковали БПЛА. Никто из людей не пострадал.
Фото: DonDay
