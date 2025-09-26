Новости
Жители Нахичевани просят отремонтировать дорогу на 30-й Линии

Ростовчане жалуются на разрушенную дорогу на 30-й Линии. Ходить приходится по глубоким лужам и побитому в крошку дорожному полотну. На пересечении улицы с Лекальным переулком после дождя или снега остается топь, которую не обойти.

Самые проблемные участки на улице вместо замены асфальта прикрыты железными листами.

— Школа № 8 в двух шагах. Вот такой маршрут моего ребенка, — говорит жительница Нахичевани Анна.

По улице также добираются до автотранспортного колледжа студенты и преподаватели, рядом – пожарная часть, две поликлиники.

Хозяева домов на улице писали в администрацию коллективные заявления, одно - в феврале, другое - в августе. Там ответили, что проблему передали в дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Ремонтные работы проведут при условии финансирования.

Однако жители района боятся, что когда пойдут осенние осадки, улица превратится в месиво.
Фото: Соцсети.
