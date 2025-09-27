На Дону после атаки БПЛА на газовую станцию в 9 хуторах подача газа будет без запаха

Фото: DonDay

В Ростовской области после атаки БПЛА на газовую станцию в 8 хуторах подача газа будет без запаха. Об этом сообщили в администрации Тарасовского сельского поселения.Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что после массированной атаки дронов в ночь на 27 сентября произошел пожар на объекте. Ведутся ремонтные работы. К счастью, никто не пострадал.В связи с этим на газораспределительной станции в течение нескольких ближайших дней подача природного газа будет производиться без примеси одоранта, придающего газу характерный запах. Такая ситуация возникнет в следующих населенных пунктах: хутор Россошь, Мартыновка, поселки Донская Нива, Смеловка, Тарасовский, 1 Мая, Васильевка, Нижняя Тарасовка, Липовка.Стоит учитывать, что именно благодаря одоранту можно своевременно обнаружить утечку газа и оперативно вызвать службу газовой безопасности. В его отсутствие выявление утечки станет крайне затруднительным, так как природный газ сам по себе не имеет запаха. В связи с этим жителям указанных населенных пунктов настоятельно рекомендуется в период проведения ремонтных работ внимательно следить за работающим газовым оборудованием и не оставлять его без наблюдения.По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь были зафиксированы и уничтожены 27 БПЛА в донском регионе.