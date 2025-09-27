ХК «Ростов» победил «Буран» на матче 27 сентября

— По игре что сказать — она получилась волнами. То соперник владел преимуществом, то мы владели преимуществом, стабильности не наблюдалось. Сами себе создали проблемы, сами себе привезли первые два гола точно, а потом героически выкарабкивались из этой ситуации. Нельзя, конечно, до такого доводить, и я надеюсь, что такие игры будут сплачивать и закалять команду. Такие игры тоже бывают — от этого никуда не уйдешь, - дал комментарий по поводу матча главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» одержал победу над «Бураном». Совместная игра прошла 27 сентября на ледовой арене Воронежа.В начале матча противник стал активно наступать. В результате первый гол был забит в пользу команды из Воронежа. Спустя некоторое время еще один гол прилетел в ворота «Ростова».Во втором периоде ростовчане смогли перевести игру к воротам противника. Так, Иван Смолев забросил первую шайбу. Однако через некоторое время противники вновь увеличили дистанцию на одно очко. За несколько секунд до перерыва еще один игрок «Бурана» забил гол. Счет составил 4:1.В третьем периоде «Ростов» вновь стал догонять соперника. Сначала Иван Смолев сделал счет 4:2, а после Алексей Васильков — 4:3. За пять минут до конца основного времени матча счет сравнялся благодаря Семену Сорокину. За несколько секунд до конца матча ростовчане забили еще один гол. Последнюю шайбу в ворота противника забросил Ярослав Сергиевский.Следующая игра у донской команды состоится с «Омскими Крыльями». Она пройдет 5 октября на «Айс Арене» в Ростове.