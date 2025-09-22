- По данным эпидемиологов, в этом году прогнозируется активное распространение вирусов гриппа А (H1N1) и B, а также стандартный набор сезонных респираторных вирусов (парагрипп, риновирусы, аденовирусы). Особенностью является то, что вирусы часто циркулируют одновременно, поэтому простое «ОРВИ» может оказаться не таким уж безобидным, - подчеркивает Алла Молчанова.

Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области. Более подробнее она рассказала корреспонденту Donday.Каждый год с начала холодного сезона учащаются случаи заболевания гриппом и ОРВИ. К сожалению, эти болезни могут привести к тяжелым осложнениям. Поэтому важно понимать, когда наступает пик заболеваемости и как можно себя защитить.Основываясь на статистических данных прошлых годов, наибольший рост числа заболевших приходится на декабрь–февраль. Поэтому можно ожидать, что в ближайшем сезоне число заболевших будет расти с конца ноября. А пик числа больных придется на январь–февраль.По мнению врача, обеспечить себя от угрозы поможет вакцинация от гриппа. Сделать ее лучше в сентябре–октябре. Прививаться можно и позже, пока число заболевших не достигнет пика.Вдобавок следует следить за своей гигиеной. А точнее - регулярно мыть руки, использовать антисептики и проветривать помещения.Следует носить маски и соблюдать дистанцию в местах скопления людей (особенно в транспорте).Укрепить иммунитет поможет и здоровый образ жизни. Следует следить за полноценным сном, сбалансированным питанием, а также умеренными физическими нагрузками.Если вы почувствуете ухудшение состояния, важно не заниматься самолечением. При высокой температуре, выраженной слабости, одышке или болях в груди следует немедленно обратиться к врачу.