Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области
Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области. Более подробнее она рассказала корреспонденту Donday.
Каждый год с начала холодного сезона учащаются случаи заболевания гриппом и ОРВИ. К сожалению, эти болезни могут привести к тяжелым осложнениям. Поэтому важно понимать, когда наступает пик заболеваемости и как можно себя защитить.
Основываясь на статистических данных прошлых годов, наибольший рост числа заболевших приходится на декабрь–февраль. Поэтому можно ожидать, что в ближайшем сезоне число заболевших будет расти с конца ноября. А пик числа больных придется на январь–февраль.
По мнению врача, обеспечить себя от угрозы поможет вакцинация от гриппа. Сделать ее лучше в сентябре–октябре. Прививаться можно и позже, пока число заболевших не достигнет пика.
Вдобавок следует следить за своей гигиеной. А точнее - регулярно мыть руки, использовать антисептики и проветривать помещения.
Следует носить маски и соблюдать дистанцию в местах скопления людей (особенно в транспорте).
Укрепить иммунитет поможет и здоровый образ жизни. Следует следить за полноценным сном, сбалансированным питанием, а также умеренными физическими нагрузками.
Если вы почувствуете ухудшение состояния, важно не заниматься самолечением. При высокой температуре, выраженной слабости, одышке или болях в груди следует немедленно обратиться к врачу.