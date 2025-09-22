Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области

Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области
Врач Алла Молчанова предупредила о пике заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области. Более подробнее она рассказала корреспонденту Donday.

Каждый год с начала холодного сезона учащаются случаи заболевания гриппом и ОРВИ. К сожалению, эти болезни могут привести к тяжелым осложнениям. Поэтому важно понимать, когда наступает пик заболеваемости и как можно себя защитить.

Основываясь на статистических данных прошлых годов, наибольший рост числа заболевших приходится на декабрь–февраль. Поэтому можно ожидать, что в ближайшем сезоне число заболевших будет расти с конца ноября. А пик числа больных придется на январь–февраль.

- По данным эпидемиологов, в этом году прогнозируется активное распространение вирусов гриппа А (H1N1) и B, а также стандартный набор сезонных респираторных вирусов (парагрипп, риновирусы, аденовирусы). Особенностью является то, что вирусы часто циркулируют одновременно, поэтому простое «ОРВИ» может оказаться не таким уж безобидным, - подчеркивает Алла Молчанова.


По мнению врача, обеспечить себя от угрозы поможет вакцинация от гриппа. Сделать ее лучше в сентябре–октябре. Прививаться можно и позже, пока число заболевших не достигнет пика.

Вдобавок следует следить за своей гигиеной. А точнее - регулярно мыть руки, использовать антисептики и проветривать помещения.

Следует носить маски и соблюдать дистанцию в местах скопления людей (особенно в транспорте).

Укрепить иммунитет поможет и здоровый образ жизни. Следует следить за полноценным сном, сбалансированным питанием, а также умеренными физическими нагрузками.

Если вы почувствуете ухудшение состояния, важно не заниматься самолечением. При высокой температуре, выраженной слабости, одышке или болях в груди следует немедленно обратиться к врачу.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.